شكرا لمتابعة خبر عن عبدالعزيز المبدل يكشف حديث الملك سلمان له عندما استخدم “الفلكة” في كتاتيب الجنادرية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الفنان عبدالعزيز المبدل ، الحوار الذي دار بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، عندما استخدم “الفلكة” ، في كتاتيب الجنادرية أمام الملك فهد والملك عبدالله -رحمهما الله- .

وقال المبدل خلال مداخلته مع قناة «MBC» : ” شخصية الكتاتيب التي بدأت فيها الجنادرية عام 1405ه‍ ، وبسببها حصل عدة مواقف مع الملك فهد والملك عبدالله -رحمهما الله- ، وكان الملك سلمان أميراً الرياض آنذاك” .

وتابع : ” يوم العرض وقبل أن يصل الجميع ، قولت للطالب بضربك قدام الملوك ورؤساء الدول وتصيح ، حتى نرى ردة فعل الحضور ، بعدها استأذنت الملك ، بضرب أحد الطلاب لأنه لا بيحفظ ولا بيصلي الفجر ، وأشر إلي الملك بإيده” .

وأضاف : ” أثناء العرض الطالب رفض أن يصيح ، وبالتالي ضربته بقوة ، حتى رفع الملك يده وقال : ” خلاص بيتوب ، ولا تدبغه ” ، وضحك الحضور الكريم ، وجاء إلي الملك سلمان -حفظه الله- ، ومسك لحيتي وقال : ” تلحق عليه يا المبدل ” .

وفي سياق متصل ، كشف المبدل أيضاً ، عن الموقف الذي جمعه بالرئيس الليبي معمر القذافي ، خلال أحد عروض الجنادرية ، مؤكداً على أن القذافي طلب منه ضرب أحد الطلاب بالفلكة .