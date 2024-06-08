شاهد: وصلة رقص "ترفيهية " على أغنية "ريم رماني تو وأنا على مركاي" داخل سوق الزل بالرياض

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو فقرة ترفيهية لمتعهد المزادات في سوق الزل بالرياض.

وظهر أحد الأشخاص ممسكا ب "طبل" وظل يرقص ويؤدي بعض الحركات بشكل طريف ويشاركه آخر على أغنية للفنان الراحل طاهر الاحسائي ريم رماني تو وأنا على مركاي.

فيما يقوم متعهدو المزادات بالتفاعل معهم والتصفيق لهم وسط حالة من السعادة والفرحة.

ويهدف متعهدو المزاد إحياء الفعاليات الطريفة لجذب الزوار والسياح والمتعة والترفيه وخلق حالة من البهجة بين رواد السوق.

ويعتبر سوق الزل بالرياض واجهة سياحية مهمة في مدينة الرياض خاصة للأجانب ويترددون له بشكل مستمر لاقتناء ما يلزمهم.