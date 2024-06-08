اخبار السعوديه

بالفيديو..استشاري طب تجميل يحذر النساء: فرد الشعر بالكراتين قد يؤدي إلى الفشل الكلوي!

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: حذر استشاري أمراض الجلد وطب التجميل الدكتور محمد التركماني، النساء من فرد الشعر بالكيراتين.

وقال التركماني في مقطع فيديو: مادة الجلايوكسليك أسد تتحول لأكزاليت وتتحد مع الكالسيوم وينتج عنه كالسيوم أكزاليت وقد تؤدي إلى فشل كلوي حاد.

وأضاف: 26 حالة مؤكدة من فشل كلوي نتيجة وضع الجلايوكسليك أسد على فروة الرأس، وقد تترسب في الكلى وتؤدي إلى فشل كلوي.

وأكمل: كل المرضى عانوا من حرارة وألم بطن وغثيان وقيء ومنهم اضطروا لعمل غسيل كلوي، لافتا: الكيراتين يحتوي على مادة الجلايكوليك أسد "أحماض فواكه"؛ وهذا آمن.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا