بالفيديو..استشاري طب تجميل يحذر النساء: فرد الشعر بالكراتين قد يؤدي إلى الفشل الكلوي!

صحيفة الخليج 365: حذر استشاري أمراض الجلد وطب التجميل الدكتور محمد التركماني، النساء من فرد الشعر بالكيراتين.

وقال التركماني في مقطع فيديو: مادة الجلايوكسليك أسد تتحول لأكزاليت وتتحد مع الكالسيوم وينتج عنه كالسيوم أكزاليت وقد تؤدي إلى فشل كلوي حاد.

وأضاف: 26 حالة مؤكدة من فشل كلوي نتيجة وضع الجلايوكسليك أسد على فروة الرأس، وقد تترسب في الكلى وتؤدي إلى فشل كلوي.

وأكمل: كل المرضى عانوا من حرارة وألم بطن وغثيان وقيء ومنهم اضطروا لعمل غسيل كلوي، لافتا: الكيراتين يحتوي على مادة الجلايكوليك أسد "أحماض فواكه"؛ وهذا آمن.