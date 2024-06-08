بالفيديو.. الشاعر عبدالرحمن الشمري: الجزائر ليست بلد المليون شهيد.. وجمال عبد الناصر ليس أول قومي عربي

صحيفة الخليج 365: نفى الشاعر عبدالرحمن الشمري، صحة لقب "المليون شهيد" التي تطلق على دولة الجزائر، مؤكدا أن عدد من قتل هو 156 شخص فقط.

وأوضح عبر بودكاست دواير، أن الثورة الجزائرية قامت 1950 وكان تعداد الجزائر وقتها 8 مليون فغير منطقي قتل مليون ونصف.

وتساءل: لماذا لا يطالب الجزائريون فرنسا بتعويضات، قائلًا: فرنسا ليس غبية لقتل ربع الشعب وسط تواجد المنظمات العالمية والمحاكم الدولية.

كما أكد على عدم صحة وصف" موريتانيا " ببلد المليون شاعر مشيرا إلى أن منطقة نجد لوحدها يوجود بها مليون شاعر حاليا.

كذلك نفى أن يكون الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر أول قومي عربي، مشيرا إلى أن هذا اللقب يطلق على الإمام محمد بن سعود المؤسس فهو أول من طالب بعزل الجزيرة العربية عن الدولة العثمانية المنحرفة.