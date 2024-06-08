شكرا لقرائتكم خبر عن عزام الحربي : نسعى لايجاد علاقه جيدة بين التجار والمستوردين بخدماتنا اللوجستيه والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا المدير العام لشركة الوصول المبكر للخدمات اللوجستيه الاستاذ عزام بن محمد الحربي الى ضرورة العمل والتطوير في مجال الخدمات اللوجستيه المتعلقة بالاستيراد والتصدير التخليص بناء على ما تم وضعه من قواعد وانظمة مرتبطة بتنظيم العمل في هذا المجال وفق المعايير والقواعد المطروحه للنهوض بهذا القطاع وتسهيل الاجراءات وجعلها اكثر مرونه وتكيف مع الانظمة والقوانين.
واكد عزام ان العمل في مجال التخليص الجمركي يمثل العلاقة بين التجار والمستوردين وغيرهم وبين القطاع الحكومي والمنافذ سواء جوية و برية او بحرية لتسهيل اجراءات وانهاء متطلبات الاستيراد والتصدير دون عناء او كلفة وجهد وهنا تلعب الخبرة والمهارة والتخصص والجودة والاتقان والالتزام دورا كبيرا في ذلك وياتي كل ما ذكر لمواكبة ما تبقى من المرحلة المقبلة.
وأشار عزام إلى أن الشباب المتعلم والمنظم القادر على العمل لساعات أطول وإنتاج متسارع سيكون لهم الدور الأكثر تأثيراً في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
وكشف عزام أن سوق التخليص الجمركي السعودي يقدر بـمليارات الريالات نظرا لما تمر به بلادنا الغالية من تطور ونهضة جعلت المملكة العربية السعودية تتربع على عرش الاقتصادات بمنطقة الشرق الاوسط وفي العالم اجمع كما ان النهضة وعجلة الاقتصاد السعودي سريعه ومتطورة . وحول توقعاته للسنوات القليلة القادمة، أكد أن معدل التغير سيكون سريعا جدا، نتيجة التطور التقني وتطور العلوم التطبيقية وتسارع نمط الحياة اليومية، لافتا إلى أن التطور الهائل والمستمر لتقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام سيكون له أكبر الأثر في الحياة اليومية وفي أداء المؤسسات العامة والقطاع الخاص، مع تزايد الاعتماد على الطاقة، نتيجة نمو الاحتياج والاستمرار في تطوير تطبيقات الحكومة الإلكترونية كإحدى أهم أدوات التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
وتحدث عزام عن الخدمات اللوجستيه والتخليص الجمركي بقوله ان عملية التخليص الجمركي في السعودية من أهم العمليات التي يمر بها التاجر، وهي عملية تتم من خلال مرحلتين، مرحلة الإجراءات الروتينية والتي تضمن تقديم المستندات وتحضير الأوراق المطلوبة وتسديد الرسوم الجمركية والضرائب المطلوبة، والمرحلة الثانية هي مرحلة نقل البضائع، ولأهمية هذه العملية تقوم هيئة التخليص الجمركي في السعودية بتقديم لائحة تنظم هذه العملية وتوضحها لتسهل على التاجر الإجراءات.
كما انه يوجد في السعودية تقريبا اكثر من ٥٠٠ شركة تخليص جمركي .
وتاسست شركتنا عام ٢٠١٧ في الخدمات اللوجستيه والتخليص الجمركي و غيرها من الخدمات وبدانا بالعمل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض حتى استمرت سلسلة التطور وامتدت للمنافذ البرية والبحرية والجوية للتخليص الجمركي للبيانات الصادره والوارده من دول مجلس التعاون والدول العربية والترانزيت من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية.
كما اننا نقدم بالاضافه الخدمات اللوجستيه التي نقدمها للعملاء حسب الرغبه من نقل بضائعهم داخل وخارج المملكة العربية السعودية والاستشارات الجمركية وانماط الحلول والاستشارات التي اصبحت تشكل جانب هام في هذا القطاع وغيره فاصبحت معظم الشركات تاخذ الاستشارات من قبل الجهات المتخصصه قبل الخوض في اي مسالة تجارية.
واكد عزام ان العمل في مجال التخليص الجمركي يمثل العلاقة بين التجار والمستوردين وغيرهم وبين القطاع الحكومي والمنافذ سواء جوية و برية او بحرية لتسهيل اجراءات وانهاء متطلبات الاستيراد والتصدير دون عناء او كلفة وجهد وهنا تلعب الخبرة والمهارة والتخصص والجودة والاتقان والالتزام دورا كبيرا في ذلك وياتي كل ما ذكر لمواكبة ما تبقى من المرحلة المقبلة.
وأشار عزام إلى أن الشباب المتعلم والمنظم القادر على العمل لساعات أطول وإنتاج متسارع سيكون لهم الدور الأكثر تأثيراً في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
وكشف عزام أن سوق التخليص الجمركي السعودي يقدر بـمليارات الريالات نظرا لما تمر به بلادنا الغالية من تطور ونهضة جعلت المملكة العربية السعودية تتربع على عرش الاقتصادات بمنطقة الشرق الاوسط وفي العالم اجمع كما ان النهضة وعجلة الاقتصاد السعودي سريعه ومتطورة . وحول توقعاته للسنوات القليلة القادمة، أكد أن معدل التغير سيكون سريعا جدا، نتيجة التطور التقني وتطور العلوم التطبيقية وتسارع نمط الحياة اليومية، لافتا إلى أن التطور الهائل والمستمر لتقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام سيكون له أكبر الأثر في الحياة اليومية وفي أداء المؤسسات العامة والقطاع الخاص، مع تزايد الاعتماد على الطاقة، نتيجة نمو الاحتياج والاستمرار في تطوير تطبيقات الحكومة الإلكترونية كإحدى أهم أدوات التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
وتحدث عزام عن الخدمات اللوجستيه والتخليص الجمركي بقوله ان عملية التخليص الجمركي في السعودية من أهم العمليات التي يمر بها التاجر، وهي عملية تتم من خلال مرحلتين، مرحلة الإجراءات الروتينية والتي تضمن تقديم المستندات وتحضير الأوراق المطلوبة وتسديد الرسوم الجمركية والضرائب المطلوبة، والمرحلة الثانية هي مرحلة نقل البضائع، ولأهمية هذه العملية تقوم هيئة التخليص الجمركي في السعودية بتقديم لائحة تنظم هذه العملية وتوضحها لتسهل على التاجر الإجراءات.
كما انه يوجد في السعودية تقريبا اكثر من ٥٠٠ شركة تخليص جمركي .
وتاسست شركتنا عام ٢٠١٧ في الخدمات اللوجستيه والتخليص الجمركي و غيرها من الخدمات وبدانا بالعمل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض حتى استمرت سلسلة التطور وامتدت للمنافذ البرية والبحرية والجوية للتخليص الجمركي للبيانات الصادره والوارده من دول مجلس التعاون والدول العربية والترانزيت من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية.
كما اننا نقدم بالاضافه الخدمات اللوجستيه التي نقدمها للعملاء حسب الرغبه من نقل بضائعهم داخل وخارج المملكة العربية السعودية والاستشارات الجمركية وانماط الحلول والاستشارات التي اصبحت تشكل جانب هام في هذا القطاع وغيره فاصبحت معظم الشركات تاخذ الاستشارات من قبل الجهات المتخصصه قبل الخوض في اي مسالة تجارية.