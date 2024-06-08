السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يرأس وفد المملكة المشارك في الحدث رفيع المستوى بشأن العمل من أجل المحيطات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، وفد المملكة المشارك في الحدث رفيع المستوى بشأن العمل من أجل المحيطات: منغمسون في التغيير.

ويناقش الحدث أفضل الممارسات والتجارب المتعلقة بإدارة المحيطات وصحتها، كما يهدف إلى تسليط الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالعمل الدولي من أجل المحيطات.