"الأسمري" يتخرّج من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفى "فارس بن شريف عبده محمد الأسمري" بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم، وحصوله على بكالوريوس العلوم الأمنية بتقدير ممتاز.

وجاء الاحتفال بحضور وتشريف أهله وأقاربه: العميد ركن محمد عبده محمد الأسمري، وشريف عبده محمد الأسمري، والنقيب يزيد محمد عبده الأسمري، والمهندس سعود محمد عبده الأسمري.

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