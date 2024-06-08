أمل جديد للمرضى.. الكشف عن علاج أوقف تقدم مرض السرطان

صحيفة الخليج 365: سجلت شركة أدوية أميركية نتائج إيجابية لعلاج مرضى سرطان الرئة بعد مضي 5 سنوات، حيث منع تقدم المرض وأمدّ بحياة المرضى.

قال الدكتور ياسر الدرشابي، نائب الرئيس والمدير الطبي الإقليمي لشركة "فايزر" في منطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا، أن هذه النتائج الحديثة تظهر أن دواء "لورلاتينيب" ساعد المرضى على العيش لفترة أطول دون تقدم المرض. حسب العربية.نت.

وأشار إلى أن هذه التحسينات في نتائج المرضى المصابين بسرطان الرئة غير صغير الخلايا لـ ALK تمثل تقدماً ملحوظاً في علاج سرطان الرئة.

ولفت الدرشابي إلى أنه لا يمكن اعتبار العلاج هذا علاجاً جديداً، بل هو بُعد جديد لكيفية استخدام هذا الدواء على المدى الطويل لمساعدة مرضى سرطان الرئة على العيش لفترة أطول دون نمو الورم الخبيث.

وأكد أن الدراسة أجريت على نوع محدد من سرطان الرئة، ومع ذلك أوضح أن النتائج الإيجابية هي دعوة واضحة وتشجيع لجميع الباحثين والمعاهد الأكاديمية لإجراء المزيد من الدراسات للحصول على أدلة علمية مماثلة لأنواع أخرى من السرطان.