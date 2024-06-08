شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من الأحد.. "التعليم" توقف إصدار الشهادات الورقية وتعتمد الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم إطلاق خدمة الشهادة الرقمية لجميع شهادات التعليم العام، في خطوة تهدف إلى التحول الرقمي وتوفير الوقت والجهد.

وتتيح هذه الخدمة إصدار الشهادات وتوثيقها إلكترونياً، دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية من طباعة وختم ومصادقة.

وأكدت وزارة التعليم، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير خدماتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. الشهادة الرقمية وأشارت إلى أن الشهادة الرقمية ستكون معتمدة لدى جميع الجهات ومعترف بها رسمياً، ويمكن التحقق من صحتها آلياً من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code) أو عبر نظام نور.

وبينت أنه سيتم إيقاف إصدار الشهادات الورقية وختمها وتوقيعها أو المصادقة عليها بدءاً من يوم الأحد القادم، داعية إدارات التعليم والملحقيات والجامعات إلى الاعتماد على الشهادة الرقمية في إصدار شهادات التعليم العام.