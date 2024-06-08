شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال الفوج الأول من حجاج فلسطين بالورود وزمزم والان نبدء بالتفاصيل



ونُظم من خلال مركز الخدمة 224 حفل استقبال خاص لحجاج فلسطين، اشتمل على تقديم القهوة

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حجاج دولة فلسطين وبلغ الفوج الأول من حجاج دولة فلسطين 850 حاج من أصل قرابة 8 آلاف حاج سيؤدون الفريضة هذا العام.

ورحب أحمد تمار، بحجاج دولة فلسطين، مبينا أن السعي المكثف بكافة الامكانيات إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيدها الله - للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.



بدوره شدد رئيس القطاع الدولي أسامة كتوعة، على جاهزيتهم لاستقبال وخدمة حجاج فلسطين سواء في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، مؤكداً الحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها، وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030. الدمام - شريف احمد - بالورود وماء زمزم والهدايا، استقبلت الجهة المستضيفة للفوج الأول من حجاج دولة فلسطين القادمين لأداء مناسك الحج.ونُظم من خلال مركز الخدمة 224 حفل استقبال خاص لحجاج فلسطين، اشتمل على تقديم القهوة السعودية والورود والهدايا والوجبات وماء زمزم والعبارات الترحيبية.وتقدم حفل الاستقبال الرئيس التنفيذي للجهة أ. أحمد تمار، وعضو مجلس الإدارة أ. فؤاد بشارة، ورئيس القطاع الدولي أ. أسامة كتوعة، ورئيس المكتب أ. نبيل الدوبي.وبلغ الفوج الأول من حجاج دولة فلسطين 850 حاج من أصل قرابة 8 آلاف حاج سيؤدون الفريضة هذا العام.ورحب أحمد تمار، بحجاج دولة فلسطين، مبينا أن السعي المكثف بكافة الامكانيات إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيدها الله - للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.بدوره شدد رئيس القطاع الدولي أسامة كتوعة، على جاهزيتهم لاستقبال وخدمة حجاج فلسطين سواء في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، مؤكداً الحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها، وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.