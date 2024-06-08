شكرا لمتابعة خبر عن تجربة حية لمراسل لقياس تأثير الأرضية المطاطية في خفض الحرارة بمشعر مزدلفة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام مراسل نشرة النهار بقناة الإخبارية، زاهر المالكي، بإجراء تجربة حية على الهواء مباشرة لقياس تأثير الأرضية المطاطية في خفض درجة الحرارة بمشعر مزدلفة تحت درجة حرارة تصل إلى 48 درجة مئوية.

ويذكر أن شركة كدانة للتنمية والتطوير – الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ؛ قد نفذت أكثر من 20 مشروعًا في المشاعر المقدسة، لتكون رحلة الحجاج أكثر راحة وطمأنينة.

وأوضحت الشركة أن في حج هذا العام سيشهد الحاج تجربة مسار المشاعر المطور بأرضيات مطاطية، لتخفيف درجة حرارة سطح المشاة وتسهيل حركة المشاة ومناطق خضراء وأكشاك تجارية تضفي على حركة الحجاج المزيد من البهجة والذي يأتي حول مسجد المشعر الحرام، ويهدف لراحة الحجاج أثناء مبيتهم بمزدلفة.