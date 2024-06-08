شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق خدمة أجير الحج والتأشيرات الموسمية لموسم الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة “أجير الحج” وخدمة “التأشيرات الموسمية” ، ضمن جهودها المبذولة في تمكين العمل الموسمي للمنشآت والأفراد الراغبين في العمل خلال موسم حج هذا العام 1445هـ.

وتوفر خدمة “أجير الحج” للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف المواطنين والمقيمين بشكل مؤقت، ويسمح لها بعرض الشواغر الوظيفية خلال موسم الحج عبر “باب أجير”، كما تتيح للباحثين عن العمل استعراض هذه الفرص والتقديم عليها.

وتسعى “أجير الحج” لتحقيق عدة أهداف منها، تعزيز مرونة القوى العاملة ورفع كفاءتها في السوق، وتقديم حلول عملٍ مرنة، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي.

وتُتاح الخدمة إلكترونيًا بشكل مبسط للمنشآت والأفراد عبر الموقع الإلكتروني للمنصة ، وتبلغ عدد المنشآت المستفيدة من الخدمة 924 منشأة، وأصدرت 11,715 تصريح .

وتتيح خدمة “التأشيرات الموسمية” الفرصة للمنشآت العاملة بموسم الحج في تغطية احتياجها من العاملين والإسهام في خدمة ضيوف الرحمن، حيث عملت الوزارة منذ وقتٍ مبكرٍ على إصدار التأشيرات الموسمية للمنشآت بشروط سهلةٍ وميسرة.

وبلغ عدد التأشيرات الموسمية الصادرة 42,853 تأشيرة عمل موسمية لعدد من المهن في مجالات متنوعة، كما تقوم اللجان الرقابية التابعة للوزارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بالمتابعة المستمرة والتأكد من تطبيق المنشآت العاملة في ‫موسم الحج لاشتراطات وأحكام اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة الموسمية، وموافقتها للأنظمة والتعليمات.