بالفيديو.. الشاعر عبد الرحمن الشمري: كل أهل الكويت امتداد طبيعي لنجد

صحيفة الخليج 365: قال الشاعر عبد الرحمن الشمري، إن كل أهل الكويت امتداد طبيعي لنجد والقبائل النجدية.

وأضاف "الشمري"، خلال حديثه ببرنامح "جرس": "كل قبائل الكويت امتداد لنجد واللي ماهو امتداد لنجد ليس شاعر".

وأضاف: "نحن لسنا جيدين بالنسيج وفاشلين فيه، الأمة الفارسية أمة نسيج، لكن إحنا أمة بلاغة"

وتابع: "كل أمة عندها نشاط وإحنا أمة بلاغة، هذا بجيناتنا ومكسب طبيعي، ليش يزعل مني اللي جذوره فارسية أو تركية ولا شامية؟".

وسأله المذيع قائلا: "بس أنت امتدادك مش نجدي؟"، ليرد الأخير: "في خلط عند الناس بين هضبة نجد ونجد، في حدود لنجد إدارية وحدود طبيعية تصل لنهر الفرات والدبدبة من هضاب نجد".