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بالفيديو.. الشاعر عبد الرحمن الشمري: كل أهل الكويت امتداد طبيعي لنجد

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صحيفة الخليج 365: قال الشاعر عبد الرحمن الشمري، إن كل أهل الكويت امتداد طبيعي لنجد والقبائل النجدية.

وأضاف "الشمري"، خلال حديثه ببرنامح "جرس": "كل قبائل الكويت امتداد لنجد واللي ماهو امتداد لنجد ليس شاعر".

وأضاف: "نحن لسنا جيدين بالنسيج وفاشلين فيه، الأمة الفارسية أمة نسيج، لكن إحنا أمة بلاغة"

وتابع: "كل أمة عندها نشاط وإحنا أمة بلاغة، هذا بجيناتنا ومكسب طبيعي، ليش يزعل مني اللي جذوره فارسية أو تركية ولا شامية؟".

وسأله المذيع قائلا: "بس أنت امتدادك مش نجدي؟"، ليرد الأخير: "في خلط عند الناس بين هضبة نجد ونجد، في حدود لنجد إدارية وحدود طبيعية تصل لنهر الفرات والدبدبة من هضاب نجد".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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