بالفيديو.. مستشار أسري يكشف أكثر المهن طلاقاً وأكثرها نجاحاً في الزواج

صحيفة الخليج 365: كشف المستشار النفسي والأسري ناصر الجميعة، عن أكثر المهن طلاقاً وأكثرها نجاحاً في الزواج.

وقال خلال لقاء معه: "وفقا للدراسات، فإنه من أكثر المهن طلاقا هم من يعملون في الملاهي الليلية، وأماكن المساج".

وأضاف: "لاحظت أن أكثر الرجال تكيفا في الزواج، من يعملون في عقد الصفقات والمبيعات، ويكونوا مرتاحين في عملية التفاوض مع زوجاتهم، أكثر من الرجال الذين يكون عملهم محدد".

وتابع: "من يعملون في التمريض والآشعة، والأشياء العملية، عندهم الاحتواء أكثر، أما المهن اللي فيها حسابات وأرقام، أصحابها يكونون شديدين في موضوع الالتزامات".

وأكمل: "وبالنسبة للمهندسين فهم من أكثر الناس اللي أتعب معاهم، لأن الجزء العاطفي عندهم يحتاج تطوير خصوصا الرجال".