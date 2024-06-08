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بالفيديو.. مستشار أسري يكشف أكثر المهن طلاقاً وأكثرها نجاحاً في الزواج

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صحيفة الخليج 365: كشف المستشار النفسي والأسري ناصر الجميعة، عن أكثر المهن طلاقاً وأكثرها نجاحاً في الزواج.

وقال خلال لقاء معه: "وفقا للدراسات، فإنه من أكثر المهن طلاقا هم من يعملون في الملاهي الليلية، وأماكن المساج".

وأضاف: "لاحظت أن أكثر الرجال تكيفا في الزواج، من يعملون في عقد الصفقات والمبيعات، ويكونوا مرتاحين في عملية التفاوض مع زوجاتهم، أكثر من الرجال الذين يكون عملهم محدد".

وتابع: "من يعملون في التمريض والآشعة، والأشياء العملية، عندهم الاحتواء أكثر، أما المهن اللي فيها حسابات وأرقام، أصحابها يكونون شديدين في موضوع الالتزامات".

وأكمل: "وبالنسبة للمهندسين فهم من أكثر الناس اللي أتعب معاهم، لأن الجزء العاطفي عندهم يحتاج تطوير خصوصا الرجال".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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