الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير 4 رهائن في عملية نوعية في النصيرات وسط غزة.. شاهد اللقطات الأولى لإجلائهم من الميناء الأمريكي العائم

صحيفة الخليج 365: أعلن الجيش الإسرائيلي تحرير أربعة رهائن أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في عملية نوعية شاركت فيها عدة جهات أمنية إسرائيلية.

ووثق مقطع فيديو، اللقطات الأولى لإجلاء الرهائن الإسرائيليين من الميناء الأمريكي العائم في غزة.

وقال الجيش إنه تم إنقاذ الرهائن من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات اليمام من موقعين منفصلين في قلب النصيرات.

ووصفت حالتهم الصحية بالجيدة وتم نقلهم إلى المركز الطبي "شيبا" في تل هشومير لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية.

ونشر الجيش أسماء الرهائن المحررين: نوعا أرغاماني (25 عاما)، وألموغ مئير جان (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما)، وشلومي زيف (40 عاما)، قائلا إن حماس اختطفتهم من مهرجان "نوفا" الموسيقي في 7 أكتوبر.