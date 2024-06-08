شاهد.. إسرائيل ترتكب مجزرة في مخيم النصيرات بغزة أثناء تحرير الرهائن ومقتل 80 فلسطينيا

صحيفة الخليج 365: أعلن التلفزيون الفلسطيني مقتل 80 شخصا على الأقل، جرح العشرات في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة، خلال عملية نوعية لتحرير 4 رهائن إسرائيليين.

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات من مخيم النصيرات تبين عدد من القتلى وسط أحد الأسواق بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية لتحرير 4 رهائن لدى حماس.

وانتشلت طواقم الإسعاف عشرات القتلى بينهم أطفال من الشوارع ومنطقة السوق المركزي الذي سقطت عليه القذائف، بينما اكتظت أقسام المستشفيات بعشرات الجرحى من الحالات الحرجة .