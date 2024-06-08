شاهد.. إسرائيل ترتكب مجزرة في مخيم النصيرات بغزة أثناء تحرير الرهائن ومقتل 80 فلسطينيا

صحيفة الخليج 365: أعلن التلفزيون الفلسطيني مقتل 80 شخصا على الأقل، جرح العشرات في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة، خلال عملية نوعية لتحرير 4 رهائن إسرائيليين.
وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات من مخيم النصيرات تبين عدد من القتلى وسط أحد الأسواق بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية لتحرير 4 رهائن لدى حماس.
وانتشلت طواقم الإسعاف عشرات القتلى بينهم أطفال من الشوارع ومنطقة السوق المركزي الذي سقطت عليه القذائف، بينما اكتظت أقسام المستشفيات بعشرات الجرحى من الحالات الحرجة .
ووصف عدد من الأشخاص الذين شاركوا الفيدوهات على صفحاتهم بموقع "إكس" أن ما حصل السبت في مخيم النصيرات بـ"المجزرة" حيث شهد قصفا غير مسبوق شاركت فيه طائرات مروحية وأخرى مسيرة أثناء تحرير الرهائن .