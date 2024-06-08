الأحوال المدنية تعلن إمكانية تغيير الاسم وحذف وتعديل اسم الشهرة والقبيلة

صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة الداخلية، عن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.

وشمل التعديل المواد (40، 41، 43)، التي تتعلق بتغيير الأسم الأول، وتعديل أو حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة، وذلك في سياق المراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح والتعليمات.

وقالت الأحوال المدنية إنه يمكن تعديل الاسم الأول، للأشخاص فوق 18 عامًا، ويُسمح لهم بالتغيير للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق.

وأشارت إلى أنه فيما يخص حذف أجزاء من الاسم، فيمكن حذف اسم الشهرة، الفخذ، القبيلة، أو الجد الثاني إذا لم ينتج عن الحذف اسم رباعي أقل في السجل المدني، ولم يُبنَ الحذف على إجراءات تجنيس أو قرارات خاصة بمنح الجنسية، ولم يصدر بشأن الاسم أوامر تمنع الحذف.

وأوضحت أنه إذا كان صاحب الاسم المراد حذفه متوفى، فيتطلب وجود وكالة خاصة من أبناء المتوفى المذكورين في صك حصر الورثة، مضيفة أن تعديل أسم الشهرة، أو الفخذ، أو القبيلة، يكون وفقاً للوثائق السعودية المثبتة لهوية الأب، أو الجد، أو الأخ، أو العم، أو الأبن.

وأكدت الأحوال المدنية، أنه في حالة وفاة صاحب الطلب، فإنه يشترط وجود وكالة خاصة من الأبناء المذكورين في صك حصر الورثة، ويُستثنى من ذلك حالات إكمال الاسم الرباعي في السجل المدني وتعديل الأسماء غير اللائقة أو الأخطاء اللغوية.