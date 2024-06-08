وأوضحت أن فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني ستتابع من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية عدم استخدام الغاز داخل المشاعر المقدسة، ومصادرة كل ما يُضبط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تُستخدَم في أغراض الطهي، مؤكدة تطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر ابتداءً من اليوم .. حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بالمشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.