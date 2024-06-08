نظمت إدارة المراكز التأهيلية التخصصية بالمديرية العامة للسجون بالمدينة المنورة ممثلة بمركز اشراقة صباح الأربعاء الموافق 1445/11/28هـ ، بقاعة الأنشطة الثقافية الحفل الختامي لطلاب الدورة الشرعية "الثامنة" التي نفذتها جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه (جمعية تعلم) فرع المدينةالمنورة لعدد 70 مستفيدا، واستمرت الدورة مدة شهرين بواقع ٣ أيام أسبوعيا من الساعة الرابعة مساء حتئ الساعة السادسة مساء، تم من خلالها تدريسهم مبادئ العلوم الشرعية في القرآن والتجويد والتفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة النبوية.
واختتمت الدورة بتسليم المشاركين شهادات اجتياز الدورة بحضور منسوبي المراكز التخصصية بسجون المدينة ومدير فرع جمعية المركز الخيري ثم أقيم برنامج ترفيهي ثقافي ختامي مع جميع المستفيدين.
وعبر المشاركون في الدورة عن سعادتهم بها وشكرهم لإدارة السجون وجمعية تعلم فرع المدينة على تنفيذهم هذه الدورة ودعواتهم الخالصة لولاة أمر هذه البلاد ولجميع المسؤولين على ما يقدمونه لنزلاء السجون في وطننا الغالي.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية تعلم ومركز إشراقة يختتمان الدورة الشرعية الثامنة لنزلاء سجن المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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