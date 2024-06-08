الحقيل يفتتح مركز دعم المستثمرين بالمدينة المنورة ويتفقد عدداً من المشاريع البلدية

افتتح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل اليوم، بمقر غرفة المدينة المنورة؛ مركز دعم المستثمرين التابع لأمانة المنطقة، بحضور معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، وعدد من وكلاء وقيادات الأمانة.

واطلع الحقيل على الخدمات والتسهيلات التي يقدمها المركز لقطاع الأعمال والمستثمرين، منوهاً بما تشهده المملكة من قفزات اقتصادية رائدة جعلتها أرضاً خصبة للاستثمار في شتى المجالات.

وأكد الوزير الحقيل على الدور المهم والخدمات التي سيقدمها المركز تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، مما سيكون له الأثر في تعزيز الأعمال الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة من خلال رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لرجال وسيدات الأعمال، مباركاً معاليه انطلاق أعمال المركز الذي يأتي امتدادًا لدعم القيادة الحكيمة لمثل هذه البرامج والمبادرات التنموية في كافة مناطق المملكة.

من جهته ثمّن أمين منطقة المدينة المنورة لمعالي الوزير دعمه الدائم لمشاريع المنطقة ومتابعته المباشرة لها، مبيناً أن المركز سيقدم خدماته برؤية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة المدينة المنورة كوجهة إستثمارية رائدة، وجعلها منصة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستمرار والتوسع من أجل تحقيق نمو إقتصادي مستدام، إلى جانب دعم التواصل الفعال مع المستثمر، وتحسين تجربته والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، كما سيوفر المركز خدمات البحث عن مواقع أو أراضي تتناسب لتطلعات المستثمرين، وربطهم بكافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة للتنسيق فيما بينهم، مؤكدا أن المدينة المنورة مقبلة على مشاريع ذات جودة عالية تحقق تطلعات القيادة لما فيه مصلحة المواطن والوطن.

وفي سياق متصل، وقف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على عدداً من المشاريع البلدية والسكنية في منطقة المدينة المنورة، كما أطلع على الخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن القادمين لآداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ.

وأستمع الحقيل أثناء زيارته للمنطقة المركزية لشرح مفصل من أمين منطقة المدينة المنورة، عن سير الأعمال في المشاريع التنموية القائمة والجاري تنفيذها، والتي تهدف إلى تطوير أعمال الأمانة الخدمية، والرقي بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً معاليه على ضرورة الاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي المدينة المنورة وزائريها والمقيمين فيها.

يذكر أن زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى منطقة المدينة المدينة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية التي يجريها معاليه؛ للوقوف على المشروعات الخاصة بالوزارة في القطاعين البلدي والإسكاني والتي تحتضنها مناطق المملكة، وذلك للاطلاع على سير الأعمال والإنجاز فيها.