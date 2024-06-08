بمشاركة «مروحيات ولواء مظلي ومئات من الكوماندوز».. تفاصيل تحرير 4 رهائن إسرائيليين في مخيم النصيرات وسط غزة

صحيفة الخليج 365: كشف الجيش الإسرائيلي، تفاصيل عملية تحرير 4 رهائن كانت تحتجزهم حماس في مخيم النصيرات وسط غزة.

تحرير الرهائن

قال المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إنه تم تنفيذ عملية تحرير الرهائن اليوم السبت، بناء على معلومات استخبارية وعمليات للشاباك واليمام، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف هاغاري: "شارك في العملية مئات المقاتلين من الشاباك ويمام والفرقة 98 ولواء المظليين واللواء السابع".

مروحيات منخفضة التحليق

وأشارت معلومات إلى أن استخدام إسرائيل مروحيات منخفضة التحليق داخل قطاع غزة، وفي وضح النهار، تشير إلى تراجع قدرات حركة حماس على الأرض في هذه المنطقة.

كوماندوز وطائرات حربية

وتمت عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين، عن طريق تنفيذ إنزال على أحد المنازل قرب مستشفى العودة، بمشاركة قوة كوماندوز إسرائيلية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية خبرا مفاده أن عددا كبيرا من الطائرات الحربية شاركت في قصف وهجوم "استثنائي" على منطقة مخيم النصيرات وسط القطاع.

مواجهة على الأرض

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل مواجهة على الأرض خلال العملية: "جرى إطلاق نار على سيارة الأسرى الإسرائيليين الثلاثة وتعطيلها، وانطلقت قوة إنقاذ كانت تنتظر خارج مخيم النصيرات وانضمت إلى القوات الأخرى، ثم وصلوا إلى مهبط طائرات الهليكوبتر بعد معركة استمرت أكثر من 45 دقيقة".