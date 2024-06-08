أول تعليق من الجيش الإسرائيلي على مقتل أكثر من 93 فلسطينيا وإصابة المئات أثناء تحرير 4 رهائن في عملية النصيرات بغزة

صحيفة الخليج 365: وضع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، اللوم على حركة حماس، بعد سقوط عشرات القتلى الفلسطينيين جراء عملية النصيرات التي قام بها الجيش الإسرائيلي لتحرير 4 رهائن أحياء، السبت.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تحرير أربعة رهائن أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في عملية نوعية شاركت فيها عدة جهات أمنية إسرائيلية.

وأعلنت رويترز نقلا عن مصادر طبية تابعة لحماس، مقتل 93 شخصا على الأقل، وجرح العشرات في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة.

وعند سؤاله حول القتلى الفلسطينيين جراء العملية الإسرائيلية، وجه أدرعي اللوم تجاه حركة حماس، وذلك في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، السبت.

وقال أدرعي: "من وضع المختطفين الإسرائيليين في قلب المنطقة المدنية والأماكن السكنية؟ وفي عمق مخيم النصيرات؟، هو من يتحمل المسؤولية الكاملة. المسؤولية تقع على حماس والسنوار".

وأضاف: "نحن سنفعل المستحيل لإعادة الرهائن لديارهم".