شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اكتمال استعدادات المنظومة.. تفاصيل خدمات "البيئة" للحجاج والان نبدء بالتفاصيل



ورفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي - واس خدمة الحجاج وأوضح بمناسبة اكتمال استعدادات المنظومة لخدمة الحجاج، أن أكثر من (2000) موظف يعملون على تقديم الخدمات المائية للحجاج، مشيرًا إلى أن معدل الضخ اليومي يتجاوز (750) ألف متر مكعب في مكة المكرمة، ويصل إلى مليون متر مكعب أوقات الذروة يومي عرفة والعيد، كما وصلت كميات الخزن المائي إلى (3.2) مليون متر مكعب، بجانب تنفيذ نحو ⁠(4100) فحص مخبري يومي لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن، لافتًا إلى أن الوزارة أطلقت (10) مشاريع تتجاوز قيمتها (158) مليون ريال لتطوير البنية التحتية ودعم الإمداد المائي.

وأفاد المهندس الفضلي، أن اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها من الوزارات والجهات ذات العلاقة تتابع الإجراءات لتوفير العدد الكافي من المواشي الحية خلال موسم الحج، بجانب متابعة العمل في المحاجر الحيوانية والنباتية من إدارة المحاجر، والتنسيق مع جهات المنظومة (المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، الشركة الوطنية للخدمات الزراعية)، وخارج المنظومة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، لتسهيل دخول إرساليات المواشي الحية، موضحا العمل على دعم المختبرات والمحاجر بالكوادر البيطرية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وعدم تكدس الإرساليات، بجانب اكتمال كافة الإجراءات والاستعدادات في جميع المسالخ في العاصمة المقدسة من أجل استقبال الحجاج والمواطنين والمقيمين لتلبية احتياجاتهم خلال أيام عيد الأضحى وتقديم أفضل الخدمات. مراقبة جودة الهواء وأشار إلى أن الرقابة الفورية على الأوساط البيئية ومن ضمنها مراقبة جودة الهواء تتم وفق أحدث التقنيات ويعمل عليها كفاءات وطنية تابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، حيث تم توفير 20 محطة رصد جودة هواء 15 ثابتة و5 متحركة في مكة والمدينة المنورة، لمتابعة مؤشرات جودة الهواء على مدار الساعة، ومشاركة تلك المعلومات مع كافة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص، لضمان الحفاظ على الصحة العامة، وتوفير تجربة حج مريحة للحجاج، مؤكدًا جاهزية المركز الوطني للأرصاد في متابعة أحوال الطقس والظواهر الجوية والتنسيق والمتابعة على مدار الساعة مع الجهات المستفيدة من معلومات الطقس.

ولفت المهندس الفضلي إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية وتنفذ العديد من المبادرات التي تسعى إلى خدمة ضيوف الرحمن، ورفع مستوى الوعي وإثراء السلوكيات الإيجابية لدى الحجاج، ويواصل المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) أعماله ومبادراته خلال الموسم، ويقوم بإجراء الجولات الميدانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ للتأكد من التزام جميع المنشآت بالمتطلبات والاشتراطات، داعيًا جميع العاملين في المنظومة إلى مضاعفة الجهود، وبذل كافة الإمكانات؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إنفاذًا لتوجيهات القيادة وخدمة لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.

وتنفذ منظومة البيئة والمياه والزراعة، خلال موسم حج 1445ه؛ خطة تشغيلية مدروسة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات العاملة في موسم الحج، واكملت جميع الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات للحجاج في قطاعات المنظومة كافة.

الدمام - شريف احمد - أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، جاهزية منظومة البيئة والمياه والزراعة لتوفير الخدمات وتقديمها لضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1445هـ.ورفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لحرصهما على تقديم جميع وسائل وسبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة، من مختلف القطاعات في الدولة ومنها المياه والخدمات البيئية.وأوضح بمناسبة اكتمال استعدادات المنظومة لخدمة الحجاج، أن أكثر من (2000) موظف يعملون على تقديم الخدمات المائية للحجاج، مشيرًا إلى أن معدل الضخ اليومي يتجاوز (750) ألف متر مكعب في مكة المكرمة، ويصل إلى مليون متر مكعب أوقات الذروة يومي عرفة والعيد، كما وصلت كميات الخزن المائي إلى (3.2) مليون متر مكعب، بجانب تنفيذ نحو ⁠(4100) فحص مخبري يومي لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن، لافتًا إلى أن الوزارة أطلقت (10) مشاريع تتجاوز قيمتها (158) مليون ريال لتطوير البنية التحتية ودعم الإمداد المائي.وأفاد المهندس الفضلي، أن اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها من الوزارات والجهات ذات العلاقة تتابع الإجراءات لتوفير العدد الكافي من المواشي الحية خلال موسم الحج، بجانب متابعة العمل في المحاجر الحيوانية والنباتية من إدارة المحاجر، والتنسيق مع جهات المنظومة (المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، الشركة الوطنية للخدمات الزراعية)، وخارج المنظومة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، لتسهيل دخول إرساليات المواشي الحية، موضحا العمل على دعم المختبرات والمحاجر بالكوادر البيطرية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وعدم تكدس الإرساليات، بجانب اكتمال كافة الإجراءات والاستعدادات في جميع المسالخ في العاصمة المقدسة من أجل استقبال الحجاج والمواطنين والمقيمين لتلبية احتياجاتهم خلال أيام عيد الأضحى وتقديم أفضل الخدمات.وأشار إلى أن الرقابة الفورية على الأوساط البيئية ومن ضمنها مراقبة جودة الهواء تتم وفق أحدث التقنيات ويعمل عليها كفاءات وطنية تابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، حيث تم توفير 20 محطة رصد جودة هواء 15 ثابتة و5 متحركة في مكة والمدينة المنورة، لمتابعة مؤشرات جودة الهواء على مدار الساعة، ومشاركة تلك المعلومات مع كافة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص، لضمان الحفاظ على الصحة العامة، وتوفير تجربة حج مريحة للحجاج، مؤكدًا جاهزية المركز الوطني للأرصاد في متابعة أحوال الطقس والظواهر الجوية والتنسيق والمتابعة على مدار الساعة مع الجهات المستفيدة من معلومات الطقس.ولفت المهندس الفضلي إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية وتنفذ العديد من المبادرات التي تسعى إلى خدمة ضيوف الرحمن، ورفع مستوى الوعي وإثراء السلوكيات الإيجابية لدى الحجاج، ويواصل المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) أعماله ومبادراته خلال الموسم، ويقوم بإجراء الجولات الميدانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ للتأكد من التزام جميع المنشآت بالمتطلبات والاشتراطات، داعيًا جميع العاملين في المنظومة إلى مضاعفة الجهود، وبذل كافة الإمكانات؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إنفاذًا لتوجيهات القيادة وخدمة لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.وتنفذ منظومة البيئة والمياه والزراعة، خلال موسم حج 1445ه؛ خطة تشغيلية مدروسة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات العاملة في موسم الحج، واكملت جميع الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات للحجاج في قطاعات المنظومة كافة.