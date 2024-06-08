شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات : استحدثنا جهاز تابلت لإنهاء إجراءات دخول الحجاج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت قيادات أمن الحج عن أبرز استعداداتها لموسم الحج لهذا، وأبرز ما تم استحداثه فيه لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال مدير الأمن العام، الفريق محمد البسامي، إن من الحج والحجاج “خط أحمر” متعهدا بالتعامل بكل حزم وقوة مع كل من يحاول التأثير على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مضيفا أنه قريبًا سيكون الحج تقنيًا وذكيًا في جميع مراحله.

من جهته، قال قائد قوات الجوازات بالحج، اللواء صالح المربع، إنه تم تجهيز كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية أسهم في تسهيل عملية دخول الحجاج إلى المملكة، لافتا إلى أنه سيتم لأول مرة استحداث جهاز “تابلت” لإنهاء إجراءات دخول الحجاج.

وأضاف أنه تم تجهيز كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية أسهم في تسهيل عملية دخول الحجاج إلى المملكة.

ولفت قائد قوات الطوارئ الخاصة، اللواء ركن محمد العمري، إلى أن وحدات أمنية خاصة ستكون مهمتها مرافقة ملوك ورؤساء الدول في أثناء طوافهم أو سعيهم في المسجد الحرام.

وأكد أن لديهم قوات تدخل سريع قوات نخبوية في صعيد عرفة مهمتها خدمة ضيوف الرحمن لتحقيق أمنهم.