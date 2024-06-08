شكرا لمتابعة خبر عن الجهات الحكومية والفرق التطوعية تواصل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ حالة عمار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تواصل مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك استقبال ضيوف الرحمن على مدار الساعة وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتي تقدمها مختلف الجهات الحكومية العاملة بالمدينة بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة.

وينعم ضيوف الرحمن القادمين من مختلف الدول عبر المنفذ لأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ، بسبل الراحة والتي وفرتها القيادة الرشيدة للمملكة – أيدها الله- منذ لحظات وصولهم إلى مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار ، وحتى مغادرتها باتجاه المشاعر المقدسة.

هذا وتقدم الجهات الحكومية العاملة بمدينة الحجاج بالمنفذ ، منظومة خدمية متكاملة، وبتنسيق تام فيما بينها وبأداء رفيع المستوى، إضافة إلى وجود أكثر من 200 متطوع ومتطوعة من أبناء وبنات المنطقة، من المتطوعين مقدمي الخدمة والمتطوعين المتخصصين.

وشهدت مدينة الحجاج توافد ضيوف الرحمن للمنفذ من مصر والأردن وفلسطين الذين أشادوا بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ حالة عمار، وحسن الاستقبال وكرم الضيافة معبرين عن شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون ضيوف الرحمن.