شكرا لمتابعة خبر عن مدير الأمن العام: ضبطنا 64 ألفا من ناقلي الحجاج غير النظاميين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، أن وزير الداخلية اعتمد الخطط المنظمة لحج هذا العام والتي شملت الجوانب الأمنية وخطة حفظ النظام وخطة تنظيم الحشود والحركة المرورية والطوارئ.

وقال البسامي، خلال مؤتمر قيادة قوات أمن الحج : “أن القوات الأمنية جاهزة للتعامل مع كل ما يمس الإخلال بالأمن والنظام، ومنع كافة الأعمال التي تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن”، مضيفا: “استهدفنا قوات خاصة هذا العام في المواقيت لمنع تدفق الحجاج الذين لا يملكون تصاريح نظامية”.

وأشار إلى أنه تم ضبط 64 ألفا من ناقلي الحجاج غير النظاميين، وتصل عقوبتهم إلى غرامة 50 ألف ريال، كما تم إعادة أكثر من 97 ألف مركبة من مداخل مكة ممن لا يحملون تصريح يخولهم للدخول.