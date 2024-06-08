شكرا لمتابعة خبر عن شاب فلسطيني يعبر بأبيات شعرية عن شكره لـ سمو ⁧‫ولي العهد‬⁩ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر شاب فلسطيني بأبيات شعرية عن شكره لـ سمو ⁧‫ولي العهد‬⁩ الأمير محمد بن سلمان والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقال الشاب الفلسطيني :” أجواء جميلة جدا حل فيها النظام والأمن ، ومكة هي بلد الأمان والله يسدد خطاكم لخدمة الحجاج وهذا ليس فخرا للسعودية فقط وإنما فخر لكل العرب “.

وقدم أبيات مدح فيها المملكة وولي العهد قائلا ” سلام ياللي المجد صار لك عنوان ..رمز العدل والجود والجمايل ..هذا ولي العهد ياللي صنع للعرب شان .. شيخ له رمز يرد كل معتدي طايل .. سلام من فلسطين والشكر ينبع لك أمير هذا الزمان والفخر لك دوم مستمر مهو بزايل “.