شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | توافد الحجاج على ميقات ذي الحليفة في طريقهم إلى مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

ميقات ذي الحليفة

الدمام - شريف احمد - يشهد ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة، توافد أعداد كثيفة من الحجاج من مختلف الجنسيات استعداداً للمغادرة إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بمكة المكرمة.وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام، ترافقهم خدمات إرشادية وأمنية وصحية متكاملة للعناية بضيوف الرحمن وخدمتهم.وظهرت مشاهد للحجاج داخل مسجد ميقات ذي الحليفة، تحفهم السكينة والطمأنينة، وقد تهيأوا بلباس الإحرام في إحدى محطات رحلتهم الإيمانية، قبل الشروع بأداء طواف القدوم ومباشرة مناسك الحج.وتشهد الأيام المقبلة ذروة أعمال تفويج الأعداد المتبقية من ضيوف الرحمن من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.