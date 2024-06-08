شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات بحق 21 مخالفًا لنقلهم 61 شخصا دون تصريح بالحج والان نبدء بالتفاصيل

إبقائها في علبتها وحفظها في مكان جاف.. نصائح هامة للحجاج لحفظ سلامة الأدوية خلال المناسك



للمزيد | https://t.co/oZ2yu3Ockv#الحج | #موسم_الحج | #اليوم pic.twitter.com/t6xrXz9Swd — صحيفة اليوم (@alyaum) June 8, 2024

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة 21 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم 8 مقيمين و13 مواطنًا، لنقلهم 61 مخالفًا، وذلك يوم 1/ 12/ 1445 هـ الموافق 7/ 6/ 2024م.وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم (21) قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها (10,000) ريال وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة 3 مركبات مستخدمة في النقل قضائيًا. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.