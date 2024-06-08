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عقوبات بحق 21 مخالفًا لنقلهم 61 شخصا دون تصريح بالحج

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة 21 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم 8 مقيمين و13 مواطنًا، لنقلهم 61 مخالفًا، وذلك يوم 1/ 12/ 1445 هـ الموافق 7/ 6/ 2024م.
وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم (21) قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها (10,000) ريال وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة 3 مركبات مستخدمة في النقل قضائيًا. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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