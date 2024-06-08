فرع هيئة الصحفيين بمكة ينظم ورشة الإعلام في الحج

الدكتور هليل محيسن العميري أستاذ مشارك الإتصال المؤسسي والعلاقات الدولية قسم الإعلام بجامعة أم القرى، بحضور عدد من الأعضاء والإعلاميين ومنسوبي الشركة والمهتمين بالجانب الإعلامي من مختلف الجهات بمقر الشركة بطريق أم الجود بمكة المكرمة.
وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي، أن هذه الورشة ضمن أعمال فرع الهيئة بالمنطقة لتحقيق أهداف الهيئة بصفة شاملة وعامة وتتضمن محاور الورشة:
* الإعلام في الحج الأهمية والأهداف.
* التغطيات الإعلامية وتنوعها في الحج.
* كيفية التعامل مع الأحداث.
* الجهود والإمكانيات الإعلامية المقدمة لضيوف الرحمن والوفود الإعلامية.
* ضرورة التفرد الإعلامي في الحج.
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