فرع هيئة الصحفيين بمكة ينظم ورشة الإعلام في الحج

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت ورشة عمل بعنوان "الإعلام في الحج" بالتعاون مع شركة إكرام الضيف للسياحة ويقدمها :

الدكتور هليل محيسن العميري أستاذ مشارك الإتصال المؤسسي والعلاقات الدولية قسم الإعلام بجامعة أم القرى، بحضور عدد من الأعضاء والإعلاميين ومنسوبي الشركة والمهتمين بالجانب الإعلامي من مختلف الجهات بمقر الشركة بطريق أم الجود بمكة المكرمة.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي، أن هذه الورشة ضمن أعمال فرع الهيئة بالمنطقة لتحقيق أهداف الهيئة بصفة شاملة وعامة وتتضمن محاور الورشة:

* الإعلام في الحج الأهمية والأهداف.

* التغطيات الإعلامية وتنوعها في الحج.

* كيفية التعامل مع الأحداث.

* الجهود والإمكانيات الإعلامية المقدمة لضيوف الرحمن والوفود الإعلامية.

* ضرورة التفرد الإعلامي في الحج.