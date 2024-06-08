شكرا لقرائتكم خبر عن السديس للمكي والمهنا للمدني.. إعلان إمامي صلاة عيد الأضحى بالحرمين والان نبدء بالتفاصيل

صلاة عيد الأضحى

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة شؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إمام وخطيب صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام والمسجد النبوي.وأوضحت الرئاسة الدينية في بيان أصدرته اليوم: أنه سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الأضحى بالمسجد الحرام، معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.فيما سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الأضحى بالمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا.وبينت أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تكون بعد شروق الشمس بربع ساعة.