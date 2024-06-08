وشدد على أهمية التزام كافة المنشآت والأنشطة بضوابط ومعايير نظام البيئة، مؤكدا أن أي منشأة يتبين عدم التزامها خلال هذه الزيارات يتم التعامل معها، والرفع به فوراً للجهات ذات العلاقة، وذلك لضمان جودة الأوساط البيئية المختلفة قبل بداية مناسك الحج، مشيراً إلى أن المركز سيعمل في المرحلة الثانية على تكثيف الجولات الميدانية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتي تتضمن مراقبة أوساط الماء والتربة والهواء، وأخذ العينات من كافة المواقع وفق ما تم تحديده في الخطة، وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من سلامتها.
وعن المرحلة الثانية من تنفيذ الخطة، قال: "إن خطة هذا العام في الرقابة تضمنت رصد التجاوزات في الأوساط المختلفة، ومباشرة حالات الطوارئ البيئية في مخيمات المشاعر المقدسة"، مضيفاً: "إن فريق العمل من المفتشين والأخصائيين البيئيين في المركز يعملون على مدار الساعة على راحة ضيوف الرحمن بالرقابة البيئية المستمرة والرصد الآني لأي تجاوزات في معايير الأوساط البيئية وحالات التلوث الضوضائي".
وأكد أن المركز يسعى للتكامل مع جميع القطاعات المشاركة في موسم حج هذا العام لتقديم أفضل الخدمات البيئية، لضمان بيئة سليمة وحج خالٍ من الملوثات.
كانت هذه تفاصيل خبر الالتزام البيئي يفتش 91% من المنشآت المحيطة بمواقع الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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