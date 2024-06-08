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السديس إماما لصلاة عيد الأضحى بالمسجد الحرام

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت رئاسة شؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إمام وخطيب صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضحت الرئاسة الدينية في بيانها اليوم ” أنه سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الأضحى بالمسجد الحرام، معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، فيما سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الأضحى بالمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا.

واضافت ، أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تكون بعد شروق الشمس بربع ساعة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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