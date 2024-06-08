شكرا لمتابعة خبر عن السديس إماما لصلاة عيد الأضحى بالمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت رئاسة شؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إمام وخطيب صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضحت الرئاسة الدينية في بيانها اليوم ” أنه سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الأضحى بالمسجد الحرام، معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، فيما سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الأضحى بالمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا.

واضافت ، أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تكون بعد شروق الشمس بربع ساعة.