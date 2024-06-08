شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع مكة الصحي.. 6 عمليات قلب مفتوح و68 قسطرة قلبية للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الرعاية الصحية للحجاج

الدمام - شريف احمد - قدم تجمع مكة المكرمة الصحي خدمات لأكثر من 6897 حاجا من مراجعي الطوارئ، في المستشفيات التابعة له خلال الفترة من مطلع شهر ذو القعدة حتى 1 ذو الحجة الجاري، ضمن الخدمات الشاملة التي هيأتها وزارة الصحة للعناية بضيوف الرحمن.أوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن 2034 حاجاً راجعوا مراكز الرعاية الصحية، كما تم إجراء 6 عمليات قلب مفتوح، و68 عملية قسطرة قلبية، تنوعت بين عمليات علاجية وتشخيصية، في حين إجراء 160 جلسة لغسيل الكلى، كما عملت فرق التوعية الصحية على توعية أكثر من 220 ألف حاج عبر عدد من الوسائل الإلكترونية والشاشات الرقمية في ساحات المسجد الحرام وشوارع وميادين العاصمة المقدسة بالإضافة إلى الجولات الميدانية.وأضاف، تم تنويم في أقسام المستشفيات 805 حجاج، في حين دخلت للعناية المركزة 176 حالة، وإجراء 23 حالة مناظير لحجاج بيت الله الحرام، وتم تسجيل حالتين فقط إجهاد حراري.يذكر، أن تجمع مكة المكرمة الصحي يقدم خدمات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن على مدار العام بدعم لامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وتوجيهات وزير الصحة، لتقديم خدمات صحية بجودة وكفاءة عالية على مدار العام للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين.