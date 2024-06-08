شكرا لقرائتكم خبر عن البسامي لـ"اليوم": انخفاض الكثافة بمركز الشميسي 40% بسبب الضبط الأمني والان نبدء بالتفاصيل

الزميل عبدالعزيز العمري - اليوم

اللجنة الأمنية للحج

الدمام - شريف احمد - أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، لـ”اليوم“، أن الضبط الأمني الحازم في المواقيت ومخارج المدن انعكس على تقليل عدد المترددين على المراكز الحدودية وعلى مركز الشميسي، بواقع 40 بالمائة عن العام الماضي.وأشار "البسامي" إلى أن التطوير مستمر، مهيباً بكافة المواطنين والمقيمين الذين ليس لهم علاقة بموسم الحج بإعطاء الفرصة والأولوية لحجاج بيت الله الحرام.وجاء ذلك رداً على سؤال ”اليوم“ عن كيفية التعامل مع تزايد الكثافة من الحجاج على المراكز الحدودية، خصوصاً مركز الشميسي الذي يُعد الأعلى بين المراكز، في المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج في مركز العمليات الأمنية الموحدة «911» بمكة المكرمة.وتناول المؤتمر خطط الوزارة الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج هذا العام.وحضر المؤتمر مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وقائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري، قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وقائد عام طيران الأمن اللواء طيار ركن عبدالعزيز بن محمد الدريجان وقائد قوات الجوازات بالحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع.