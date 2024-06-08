شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 686 مخالفة بأسواق النفع العام والمسالخ في الرياض خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه الزراعة بمنطقة الرياض، 3918 جولة رقابية، و12386 زيارة لأسواق النفع العام والمسالخ خلال شهر مايو 2024م، بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

وتستهدف التأكد من التزام الأسواق والمسالخ بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. الجولات الرقابية والزيارات وأسفرت الجولات الرقابية والزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية خلال شهر مايو الماضي، عن مصادرة 71188 كيلو جرامًا من اللحوم والخضراوات والفواكه، وتوجيه 640 إنذارًا، ورصد 686 مخالفة، بقيمة إجماليه تجاوزت 1.000.000 ريال.

وبشأن الإتلافات، أوضح فرع وزارة بيئة منطقة الرياض، أنه تم إتلاف 415 رأس ماشية بشكل كلي، ولعدم صلاحياتها للاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى أن إجمالي المذبوحات خلال شهر مايو الماضي تجاوزت 250.000 ألف رأس، بواقع 107896 رأس ضأن، و 130112 من الماعز، و 10232 من الجمال، و4883 من الأبقار. ضمان سلامة المنتجات وتداولها وأكد فرع بيئة الرياض، أن الجولات والزيارات تأتي للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بالاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها.

وكذلك جودة الخدمة المقدمة، ومأمونية المصدر، ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة.