شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تقديم اللقاحات الوقائية لمنسوبي الداخلية المشاركين في مهمة الحج والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الوعي الصحي

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الدمام - شريف احمد - نفذت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة في العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمدينة المنورة، الحملة السنوية لتقديم اللقاحات الوقائية للمشاركين في مهمة حج هذا العام 1445هـ من منسوبي قطاعات الوزارة.وتضمنت الحملة زيارات ميدانية لرجال الأمن في الحرم النبوي الشريف والنقاط الأمنية والمداخل البرية والجوية، لتقديم لقاحات الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية، والاستشارات الطبية.وتأتي هذه الحملة تعزيزًا لجهود الإدارة العامة للخدمات الطبية التكاملي مع قطاعات وزارة الداخلية كافة.وتستهدف تقديم الخدمات الصحية لمنسوبيها وتعزيز الوعي الصحي لدى المشاركين في موسم الحج لهذا العام 1445هـ.