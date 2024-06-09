شكرا لمتابعة خبر عن رد مدير الأمن العام على صحفية سألته عن دورة المرأة الأمني بموسم الحج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد مدير الأمن العام، الفريق محمد البسامي، على دور المرأة الأمني في الاستعداد لموسم الحج.

وقال البسامي، خلال رده على صحفية عراقية سألته في المؤتمر الصحفي عن دورة المرأة الأمني في موسم الحج:”وجود المرأة في هذه القاعة دليل على دورها”.

يذكر أن أمن الحج والحجاج “خط أحمر” متعهدا بالتعامل بكل حزم وقوة مع كل من يحاول التأثير على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مضيفا أنه قريبًا سيكون الحج تقنيًا وذكيًا في جميع مراحله.