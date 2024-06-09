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رد مدير الأمن العام على صحفية سألته عن دورة المرأة الأمني بموسم الحج.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد مدير الأمن العام، الفريق محمد البسامي، على دور المرأة الأمني في الاستعداد لموسم الحج.

وقال البسامي، خلال رده على صحفية عراقية سألته في المؤتمر الصحفي عن دورة المرأة الأمني في موسم الحج:”وجود المرأة في هذه القاعة دليل على دورها”.

يذكر أن أمن الحج والحجاج “خط أحمر” متعهدا بالتعامل بكل حزم وقوة مع كل من يحاول التأثير على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مضيفا أنه قريبًا سيكون الحج تقنيًا وذكيًا في جميع مراحله.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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