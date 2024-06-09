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شاهد: مدير الأمن العام لـصحفي : هناك جنسية معروفة هي الأكثر مخالفة في استخدام تأشيرات السياحة للحج‬⁩ بطريقة غير نظامية ..وأنت تعرف أكثر مني

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صحيفة الخليج 365: رد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، على سؤال صحفي بشأن شركات السياحة التي تساعد أشخاص لديهم تأشيرة سياحة على التحايل لأداء مناسك الحج.

وقال خلال مؤتمر صحفي:" خليني أكون معك شفاف لا أرغب في ذكر ما هي الجنسية الأكثر مخالفة في استخدام تأشيرات السياحة لمحاولة الحج بطريقة غير نظامية، وأنت تعرف أكثر مني"

وتابع:"كل شخص قدم إلى مكة المكرمة موقع على تعهد إلكتروني بأن هذه التأشيرة لا تمكنه من الحج فهو شريك في هذا التجاوز".

وأضاف:" أما ما يخص من يغرر بهم، فتم ضبط 140 شركة وهمية، ومازلنا نضبط جميع الشركات المخالفة لأن النظام والتصريحات واضحة".
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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