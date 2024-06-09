شاهد: مدير الأمن العام لـصحفي : هناك جنسية معروفة هي الأكثر مخالفة في استخدام تأشيرات السياحة للحج‬⁩ بطريقة غير نظامية ..وأنت تعرف أكثر مني

صحيفة الخليج 365: رد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، على سؤال صحفي بشأن شركات السياحة التي تساعد أشخاص لديهم تأشيرة سياحة على التحايل لأداء مناسك الحج.

وقال خلال مؤتمر صحفي:" خليني أكون معك شفاف لا أرغب في ذكر ما هي الجنسية الأكثر مخالفة في استخدام تأشيرات السياحة لمحاولة الحج بطريقة غير نظامية، وأنت تعرف أكثر مني"

وتابع:"كل شخص قدم إلى مكة المكرمة موقع على تعهد إلكتروني بأن هذه التأشيرة لا تمكنه من الحج فهو شريك في هذا التجاوز".

وأضاف:" أما ما يخص من يغرر بهم، فتم ضبط 140 شركة وهمية، ومازلنا نضبط جميع الشركات المخالفة لأن النظام والتصريحات واضحة".