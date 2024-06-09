"لن أترك حقي".. أول تعليق للشاب الصعيدي الذي تعرض للصفع من قبل الفنان "عمرو دياب "أثناء حفل زفاف

صحيفة الخليج 365: روى الشاب المصري سعد أسامة، تفاصيل واقعة تعرضه للصفع من قبل الفنان عمرو دياب بعدما حاول التقاط صورة سيلفي معه في حفل زفاف.

وقال، إنه يعمل بأحد الشركات المنظمة للحفلات والمهرجانات الكبرى، وعندما علم بأن عمرو دياب سيغني في الحفل كان حريصا على التقاط صورة معه.

وأشار إلى أنه صعد إلى المسرح وطلب من الفنان التقاط صورة سيلفي معه، وبعد أكثر من محاولة قرر أن يلفت انتباهه بالإشارة له على ظهره، وفي أثناء ذلك فتح كاميرا الهاتف لالتقاط الصورة إلا أنه تفاجأ بالفنان يصفعه.

وأضاف، أنه أصيب بالذهول والصدمة من ردة فعل الفنان، مؤكدا أنه لن يتهاون في الحصول على حقه من عمرو دياب واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.