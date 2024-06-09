بعد صفعه لشاب .. شاهد: عمرو دياب يضع الفنانة ليلى علوي في موقف محرج أثناء تبادل للقبلات

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو تعرض الفنانة المصرية ليلى علوي لموقف مٌحرج بسبب التصرف الغريب للفنان عمرو دياب معها على المسرح بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي .

وظهرت ليلى علوي وهي ترقص على المسرح بجانب عمرو دياب الذي قام باحتضانها وتقبيلها .

وأبان الفيديو تجاهل عمرو دياب لليلى علوي عندما مالت عليه لتبادل القبلات معه ، وذهب دون الاكتراث لها .

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين المغردين ، حيث أن هذه الواقعة الثانية لعمرو دياب في الفرح نفسه ، بعدما قام بصفع شاب حاول التقاط صورة تذكارية معه .