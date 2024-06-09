شكرا لقرائتكم خبر عن حتى هذا التوقيت.. "الأرصاد" ينبه من أمطار خفيفة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

طقس المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة اليوم الأحد.وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.وتتضمن، المدينة المنورة والعيص والحناكية المهد ووادي الفرع.



وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 مساءً وتستمر حتى الـ 9 مساءً.