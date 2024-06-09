اخبار السعوديه

حتى هذا التوقيت.. "الأرصاد" ينبه من أمطار خفيفة على المدينة المنورة

0 نشر
واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حتى هذا التوقيت.. "الأرصاد" ينبه من أمطار خفيفة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة اليوم الأحد.
وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

طقس المدينة المنورة

وتتضمن، المدينة المنورة والعيص والحناكية المهد ووادي الفرع.


وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 مساءً وتستمر حتى الـ 9 مساءً.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا