شكرا لمتابعة خبر عن الحج تلغي تصاريح حجاج لامتناعهم عن تلقي اللقاحات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الحج والعمرة إلغاء عدد من تصاريح حجاج الداخل لامتناعهم من تلقي اللقاحات.

وأوضحت الوزارة أن 90% من حجاج الداخل استوفوا الاشتراطات الصحية الوقائية المتعلقة بتلقي اللقاحات، لسلامتهم وسلامة الحجاج الآخرين.

وأكدت أنه نظرا لامتناع عدد محدود من حجاج الداخل عن تلقي اللقاح؛ فقد أدى ذلك إلى إلغاء تصاريح الحج الخاصة بهم.

وأهابت الوزارة ببقية حجاج الداخل، المسارعة بالحصول على لقاح الحمى الشوكية النيسيرية، تفاديًا لإلغاء تصاريح الحج.