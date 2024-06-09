مصادر تكشف عن الدور الأمريكي في تحرير الرهائن المحتجزين في ‬⁩غزة

صحيفة الخليج 365: كشفت هيئة البث العبرية، نقلا عن مصادر إسرائيلية أمريكية، عن الدور الأمريكي في عملية استعادة عدد من الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة.

وقالت المصادر، إن الولايات المتحدة ساهمت استخباراتيا في عملية تحرير 4 محتجزين إسرائيليين من مخيم النصيرات وسط غزة.

وأضافت المصادر أن "الأمريكيين كانوا على علم بالعملية مقدما، ودعموها بشكل عملي"، لأن الخطة جهزت منذ أكثر من شهر، وتضمنت نماذج في عدة أماكن تدربوا فيها على القتال في منطقة مشابهة للمخيم.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي، إن فرق جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية من الولايات المتحدة وبريطانيا تتمركز في إسرائيل طوال فترة الحرب، وتساعد المخابرات الإسرائيلية في كل ما يتعلق بالمحتجزين.