شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني ينفذ فرضية حريق بمشعر مزدلفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذت قوات الدفاع المدني بالحج، اليوم السبت ، فرضية تعطل بوابات بمحطة قطار مزدلفة (2) .

وتم تنفيذ الإخلاء وخطط المواجهة والإسناد والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات كافة.

وتعمل القوات كل عام على تنفيذ العديد من الفرضيات في الحج لتحقيق الجاهزية المثلى لأمن وسلامة ضيوف الرحمن والتعامل مع أي حدث طارئ.

جدير بالذكر أن تم تشكيل لجنة إشرافية تحت إشراف وزارة الدفاع برئاسة مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة لتحقيق تعليمات وتطلعات القيادة الرشيدة بخصوص تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج بيُسر وسهولة وأمن واطمئنان.