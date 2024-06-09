شكرا لمتابعة خبر عن القبض على عمالة زورت تواريخ صلاحية منتجات فاسدة بالرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت الفرق التفتيشية بوزارة التجارة من اكتشاف بؤرة مأججة بالأطعمة الفاسدة منتهية الصلاحية، كانت في طريقها إلى منصات البيع، وذلك بوسط الرياض.

وتم القبض على عمالة من عدة جنسيات عربية، قامت بتزوير تواريخ صلاحية تلك المنتجات، استعدادًا لطرحها في الأسواق، لولا يقظة الفرق التفتيشية.

وأكد مدير الحملة الأمنية محمد الشهري أن المنتجات شملت، منتجات غذائية، ومنتجات عناية بالبشرة، مؤكدًا أن الوكر كان يتم فيه مسح التواريخ القديمة وإعادة كتابة تواريخ صلاحية جديدة، وذلك باستخدام مواد كيميائية.