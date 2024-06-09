شكرا لمتابعة خبر عن فيصل العيسى: لي 15 سنة أعمل بمستشفى للصحة النفسية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر بطل المسلسل الكوميدي الشهير شباب البومب فيصل العيسى، خلال مقطع مرئي، حيث كشف عن وظيفة أخرى له، لا أحد يعلم عنها شيء.

وأشار العيسى خلال حديثه في بودكاست فنجان أنه عمل في مستشفى للصحة النفسية والعقلية ومعالجة الإدمان، لأكثر من 15 عامًا.

وأكد أنه يقوم بتأهيل المرضى للعلاج، مؤكدًا أن هذا العمل هو أفضل وأهم شيء قام به في حياته، مؤكدًا غلى سعادته الكبيرة في هذا المكان.

ويعتبر مسلسل شباب البومب من بطولة فيصل العيسى، من أكثر المسلسلات الكوميدية الساخرة شهرة، حيث بدأ عرض أول موسم فيه عام 2012.