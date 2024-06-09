شاهد.. تضرر عدد من المركبات والمنازل بسبب الرياح القوية في حي عروة بالمدينة المنورة

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو، تضرر عدد من المركبات والمنازل بسبب الرياح القوية في حي عروة بالمدينة المنورة.

وأوضح الفيديو، سقوط جدار أحد المنازل بسبب الرياح القوية، فيما ظهرت المركبات مغطاة بالصخور.

ووثق المقطع، تناثر الصخور في حي عروة بسبب الرياح التي شهدتها المدينة.

الجدير بالذكر نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس، من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كيلومترًا /ساعة على الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا وخيبر.