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من المدينة المنورة لمكة.. مشاهد إيمانية رائعة تسبق مغادرة ضيوف الرحمن

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واس -  المدينة المنورة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تتجلى الكثير من المشاهد الإيمانية المتنوعة، في المسجد النبوي الشريف.
ويتجسد هذا في مواقف رائعة يشكلها جموع ضيوف الرحمن وهم يبتهلون لله تعالى بالدعاء، بعد أن من عليهم بالوصول لطيبة الطيبة في أول محطاتهم نحو بيته الحرام.
مشاهد إيمانية متنوعة - واس
مشاهد إيمانية متنوعة - واس

انشغال ضيوف الرحمن بقراءة القرآن والدعاء

وهناك مشاهد متعددة تعكس انشغال ضيوف الرحمن بقراءة القرآن والدعاء، وهم يستعدون لمغادرة المدينة المنورة إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة.
بعد أن توافدوا من جميع أرجاء الأرض للدخول في مناسك الحج، في مشهد توحدت فيه القلوب والألسن بالرجاء والخشوع للمولى -عز وجل- طلبا للقبول والأجر والمثوبة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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