شكرا لقرائتكم خبر عن من المدينة المنورة لمكة.. مشاهد إيمانية رائعة تسبق مغادرة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

انشغال ضيوف الرحمن بقراءة القرآن والدعاء

الدمام - شريف احمد - تتجلى الكثير من المشاهد الإيمانية المتنوعة، في المسجد النبوي الشريف.ويتجسد هذا في مواقف رائعة يشكلها جموع ضيوف الرحمن وهم يبتهلون لله تعالى بالدعاء، بعد أن من عليهم بالوصول لطيبة الطيبة في أول محطاتهم نحو بيته الحرام.وهناك مشاهد متعددة تعكس انشغال ضيوف الرحمن بقراءة القرآن والدعاء، وهم يستعدون لمغادرة المدينة المنورة إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة.بعد أن توافدوا من جميع أرجاء الأرض للدخول في مناسك الحج، في مشهد توحدت فيه القلوب والألسن بالرجاء والخشوع للمولى -عز وجل- طلبا للقبول والأجر والمثوبة.