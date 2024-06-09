نفذت الهيئة العامة للنقل أكثر من 98 ألف عملية فحص حتى بداية شهر ذي الحجة، نتج عنها أكثر من 11 ألف مخالفة محررة، بالإضافة لأكثر من ألفي مخالفة عبر الرصد الآلي، مشيرة إلى أنها أسهمت في رفع معدل الامتثال بالأنظمة والاشتراطات لمركبات النقل إلى 92%. وأوضحت أن الفرق الرقابية نفذت عمليات الفحص في أكثر من 40 موقعا على مداخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر أكثر من 150 مراقبا ميدانيا، وشملت مختلف وسائل النقل بالحافلات والشاحنات وسيارات الأجرة، وذلك بهدف رفع معدل امتثال الناقلين خلال موسم الحج. وأكدت الهيئة استمرارها في أعمال الرقابة الميدانية، للإسهام في تحسين خدمات النقل العام من أجل تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، لافتة إلى أنها وفرت عددا من وسائل التواصل، لتقديم البلاغات والملاحظات من خلال موقعها الرسمي tga.gov.sa، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر مركز الاتصال الموحد 19929.



كانت هذه تفاصيل خبر 98 ألف عملية فحص للطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.